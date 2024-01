Das sagt man, wenn jemand einen an etwas Wichtiges erinnert. Und man demjenigen dann signalisieren will: "Ich hab es nicht vergessen". Also zum Beispiel: "Du musst noch die Hausaufgaben für morgen machen" - "Keine Sorge, ich habe das auf dem Schirm".

Die Maus hat herausgefunden: Die Redewendung kommt aus der Luftfahrt und der "Schirm" war urspünglich ein Radarschirm.

Fluglotsen sorgen dafür, dass Flugzeuge sicher starten, landen und über uns hinweg fliegen. Dafür haben sie die Flugzeuge auf ihrem Schirm – Radar- oder Computerbildschirme, auf denen sie sehen, wo sich die Flugzeuge befinden.

Die Maus hat von der Bundeswehr gehört, dass diese Redewendung schon fast 80 Jahre alt ist und aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Da sah man Flugzeuge als leuchtende Punkte auf dem Radarschirm – auch die, die einen angreifen wollten. Die hatte man also "auf dem Schirm".