Ein Beispiel für eine Eselsbrücke, um sich die Himmelsrichtungen zu merken, ist folgende: Oben auf 12 Uhr anfangen und folgenden Satz einprägen - Nie ohne Seife waschen. Im Uhrzeigersinn befinden sich Norden, Osten, Süden und Westen auf 12, 3, 6 und 9 Uhr.

Für die Entstehung des Begriffs Eselsbrücke gibt es zwei Erklärungen:

Esel wurden als Lastentiere genutzt. Aber Esel sind wasserscheu. Weil man mit den Tieren nicht durchs Wasser gehen konnte, musste man einen Umweg gehen, beispielsweise über eine Brücke. Daher Eselsbrücke: weil man sich etwas über einen Umweg merkt.

Die andere Erklärung stammt aus dem Lateinischen. Plinius der Ältere lebte vor rund 2000 Jahren und schrieb das auf, was er in der Natur beobachtet hat. Er sah zum Beispiel einen Esel, der nicht über eine Brücke laufen wollte und zögerte, weil das Tier darunter das Wasser wahrnahm. Das nannte Plinius "Pons Asini", was übersetzt so viel wie "Eselsbrücke" heißt.