Die Maus hat einen Blick in die Sportgeschichte geworfen. Die ältesten Hinweise auf Fußballspiele finden sich in China - vor rund 5.000 Jahren. Die Chinesen spielten mit einer Lederkugel, die mit Federn und Haaren gefüllt war. Das Spiel nannte sich "Cuju" (oder: "Ts'uh küh") – das heißt so viel wie 'mit dem Fuß stoßen'. Auch bei den Azteken und den Maya gab es Ballspiele. Forscher sagen: So haben die Menschen für die Jagd trainiert.

In Europa soll es die ersten Fußballspiele im Mittelalter gegeben haben, vor allem in England, Italien und Frankreich. Da spielten vermutlich zwei Dörfer gegeneinander - aber ohne allgemein gültige Regeln. Dabei ging es offenbar so ruppig zu, dass in England solche Spiele zwischenzeitlich verboten wurden.

England gilt dennoch als "Mutterland" des modernen Fußballs. Die ersten Fußballclubs entstanden an englischen Unis und Privatschulen, 1848 wurden in Cambridge erste Regeln formuliert, die teils bis heute gelten. Dann gab es Vereine, den ersten Fußballverband. Der älteste deutsche Verein, der auch heute noch existiert, ist der "Berliner FC Germania 1888".

1900 entstand der DFB - der Deutsche Fußballbund, die ersten Meisterschaften und Pokalwettbewerbe wurden ausgetragen. 1908 wurde (Männer-)Fußball zur Olympischen Disziplin. Bei den Frauen dauerte dies bis 1996.

Die erste Weltmeisterschaft fand im Jahr 1930 in Uruguay statt, damals waren nur 13 Mannschaften am Start. Die Bundesliga in der heutigen Form existiert seit 1963.