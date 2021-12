Der Drahtesel: Die Maus nickt und weiß, warum der so heißt.

Früher haben Menschen Esel als Fortbewegungsmittel benutzt. Und irgendjemand kam jemand auf die lustige Idee, das Fahrrad so zu nennen. Vielleicht weil das Fahrrad so aussah wie ein Esel aus Metall? Und wem schon mal die Kette rausgesprungen ist, der weiß: Auch ein Fahrrad kann so störrisch wie ein Esel sein.

Eigentlich müsste es aber Drahtpferd heißen.

Denn vor über 200 Jahren hat Karl Freiherr von Drais seine Laufmaschine vorgestellt – sah aus wie ein Laufrad für Erwachsene. Das war sozusagen das erste Fahrrad. Und er hatte die Idee dazu, weil es damals eine Hungersnot gab und dabei sind viele Pferde gestorben. Und die haben die Menschen dafür benutzt, Dinge zu transportieren und von A nach B zu reiten.

Das Fahrrad sollte also ein Ersatz für die Pferde sein.

Aber Drahtpferd klingt nicht so schön wie Drahtesel .