Die Maus hat etwas Spannendes herausgefunden: Das Baby im Bauch der Mutter, der Embryo, hat ganz am Anfang noch kein erkennbares Geschlecht. Wir sehen gleich aus. Und wir entwickeln uns auch erst einmal gleich.

Das heißt: Jeder bekommt eine Brust und eine Brustwarze. Erst in der sechsten oder siebten Woche - der Embryo ist knapp einen Zentimeter groß - gibt es äußerlich Unterschiede zu sehen. Das heißt: Die Anlagen für eine funktionierende Brust haben auch die männlichen Babys, sie entwickelt sich halt nur nicht weiter.

Männer haben also auch Milchdrüsen. Aber die sind nicht funktionsfähig. Experten sagen: So ist es einfacher für die Natur – wenn man erstmal alles gleich baut – und sich erst dann an die Unterschiede macht.