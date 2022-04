Die Maus staunt über Eure tollen Fragen!

Und ja, selbst Sand kann schmelzen. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ein Blitz einschlägt.

Wenn es blitzt, wird die Luft um den Blitz herum schlagartig auf 30.000 Grad erhitzt. Und durch diese gewaltige Hitze dehnt sich die Luft explosionsartig aus. Und das führt zu dem Donner! Donner entsteht also durch Blitze. Ohne Blitz, kein Donner. Nur weil das Licht schneller ist als der Schall, sehen wir zuerst den Blitz und hören dann erst den Donner.

Und in der Hitze von 30.000 Grad kann sogar Gestein schmelzen. Und wenn der Blitz in Sand einschlägt, können Fulgurite entstehen. So nennt man die Röhren aus Glas, die dabei entstehen – die Sandkörner schmelzen und werden miteinander verschweißt. Es entstehen lange, feste Röhren. Sie heißen auch „Blitzröhren“.

Sowas könnt ihr euch auch bei uns in NRW anschauen: In Detmold. Im Lippischen Landesmuseum. Da gibt es eine über 5 Meter lange Blitzröhre. Die hat man in einer Sandgrube gefunden.