Da schlafen wohl nicht nur die Beine von Fabi ein, sondern auch Papas Schultern. Erst fühlt es sich "taub" an und dann kribbelt es. Aber warum?

Das Kribbeln kommt daher, weil unsere Nerven ihre Informationen nicht mehr richtig ans Gehirn weitergeben können. Ärzte sagen: Es gibt einen Engpass bei der Reizweiterleitung.

Zwischen Bein und Gehirn und überall in unserem Körper gibt es Leitungen, die Nerven heißen. Sie verbinden alles mit unserem Gehirn. Wenn wir uns den Fuß stoßen, dann melden uns das die Nerven als Schmerz. Und wenn Fabi auf Papas Schultern sitzt oder wir uns im Schneidersitz hinsetzen, dann kann es passieren, dass eine solche Nervenbahn abgeknickt wird. Das Bein versucht, seine Meldungen ans Gehirn zu schicken, dort kommen sie aber falsch oder gar nicht an. Das Gehirn vergisst sozusagen kurz, dass es da unten noch was gibt und deswegen fühlt sich das Bein taub an.

Wenn wir uns dann wieder bewegen, kommen die Signale alle wieder an – aber dann ist das Gehirn zuerst einmal "überfordert" von den vielen aufgestauten Reizen. Dann brennt es, sticht, zieht, kribbelt – das geht aber schnell vorbei und alles ist wieder in Ordnung. Dieses Kribbeln ist vergleichbar mit den Störgeräuschen bei einem Handytelefonat, wenn der Empfang schlecht ist. Dann hören wir auch Geräusche, die es eigentlich nicht gibt.