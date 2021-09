Was wir als Baby gemacht haben – das wissen wir heute nicht mehr. Die Maus hat ein Fachwort dazu gefunden: Wissenschaftler sprechen von "infantiler Amnesie". Wir können uns an die ersten zwei bis drei Jahre nicht erinnern. Und auch danach gibt es noch Lücken.

Dabei haben auch schon ganz kleine Kinder ein Gedächtnis. Babys können sich an Gesichter und Spielzeuge erinnern. Aber irgendwann fällt der Vorhang des Vergessens. Erst im Schulalter haben die meisten Kinder eine beständigere Vorstellung von ihrer Vergangenheit.

Es gibt dafür verschiedene Erklärungen. Wissenschaftler sagen: Es liegt unter anderem an der Sprache. Sobald wir richtig sprechen können, werden Erinnerungen "sprachlich" im Gehirn gespeichert und abgerufen. Das, was wir vorher erlebt haben, ist sozusagen in einem anderen Code im Gehirn abgespeichert – und damit nicht mehr so gut abrufbar.

Aber auch bei Tieren gibt es "kindliches Vergessen". Es muss demnach auch einen biologischen Grund geben. Hier sagen Hirnforscher: Menschen kommen mit einem vergleichsweise unreifen Gehirn zur Welt, es entwickelt sich im Laufe des Lebens. Einige Teile sind sogar erst fertig, wenn wir ungefähr 30 sind. Und die ersten beiden Jahre sind eine wichtige Reifephase. Was da gespeichert wird, muss immer wieder neu aufgebrochen und neu organisiert werden – da kann es also zum Vergessen kommen.

Aber: Vergessen heisst nur, dass wir uns nicht bewusst an etwas erinnern. Wenn wir aber viele schöne Dinge erleben, dann "prägt" uns das das ganze Leben. Und macht unsere Persönlichkeit aus. Wenn wir zum Beispiel etwas Schlimmes erleben in den ersten Jahren, zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit, dann kann uns das auch das ganze Leben über begleiten.