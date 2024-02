Die Maus hat sich das von einem Arzt erklären lassen: Wir atmen durch die Nase nicht nur Luft ein, sondern auch Viren, Bakterien, Staub, Pollen oder Pfeffer. Was nicht in die Nase gehört, das will der Körper loswerden: mit einem kräftigen Niesen. Bis zu 160 km/h schnell ist so ein Nieser.

Und dabei gehen die Augen automatisch zu: ein Reflex. Das können wir gar nicht verhindern.

Warum das so ist, was sich die Natur dabei gedacht hat, das lässt sich nicht genau nachweisen, aber Ärzte gehen davon aus, dass es ein Schutz ist. Wenn die Augen auf wären, dann könnten die Viren, Fremdkörper und Krankheitserreger in unsere Augen gelangen.

Und dann könnten sie unsere Augen verletzen und infizieren. Dass die Augen beim Niesen rausfallen könnten, das ist Quatsch.

Das Niesen selbst ist übrigens kein echter Reflex. Wir können das Niesen zum Teil kontrollieren. Man soll das Niesen aber nicht unterdrücken. Dann könnten die Krankheitserreger in Richtung Ohr gepresst werden und dort vielleicht eine Entzündung auslösen.