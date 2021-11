Die Antwort lautet also:

Tiere, die frostige Temperaturen nicht vertragen, ziehen sich im Winter an einen geschützten Ort zurück, wo sie eine Ruhephase einlegen. So auch Ameisen in Mitteleuropa: Im Winter krabbeln die Insekten tief unter die Erde in ihr Winternest, hier ist es wärmer als im oberirdischen Ameisenbau. Sie bewegen sich kaum und ihr Stoffwechsel ist stark eingeschränkt.