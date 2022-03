Wer kurz davor steht, verrückt zu werden, wer die Fassung verliert, wer total gestresst ist und beinahe ausflippt - der dreht am Rad.

Wie bei vielen Ausdrücken ist auch hier die Herkunft nicht eindeutig geklärt. Die Maus hat viele Erklärungsversuche gefunden.

Zwei davon klingen ziemlich einleuchtend.

Der Verstand wird mit einem Rad verglichen. Wenn man dieses Rad dreht, dann gerät vieles durcheinander. Ein Rad kann durch zu schnelles Drehen auch aus der Verankerung geraten. Man "dreht durch".

Oder: In einem Film aus dem Jahr 1985 - "Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel" - muss jemand am Schicksalsrad drehen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Dieses Schicksalsrad bestimmt die Strafe.