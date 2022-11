Der Ausdruck "Ach du grüne Neune!" wird gebraucht, wenn man von etwas, das unangenehm ist, überrascht wurde. Der Ausruf "Ach, Herrje!" wird ähnlich benutzt.

Aber warum ist die Neun grün? Und warum überhaupt die Neun? Die Maus hat herausgefunden, dass Zahlen für manche Menschen eine ganz besondere Bedeutung haben.

Der Katholischen Kirche zufolge soll die Neun eine göttliche Zahl sein, denn Jesus ist in der neunten Stunde am Kreuz gestorben. Bei den Chinesen steht die Neun für den Drachen.

Früher hieß bei den Wahrsagern die "Pik Neun" auch "Grüne Neun". Und wenn man die zog, dann hieß das nichts Gutes. Früher sagte man auch "Du kriegst die grüne Neune", wenn man sich erschreckt hatte.

Aber Sprachwissenschaftler sind sich da nicht ganz sicher. In Berlin wird der Ausruf mit einem Tanzlokal in Verbindung gebracht, dessen Haupteingang am damaligen "Grünen Weg" lag. Und die Hausnummer war die 9. Dort soll es hoch her gegangen sein - und da hat man gesagt: "Ach du grüne Neune!".