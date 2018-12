So teuer ist Freizeit mit der Familie

Beispiel Zoobesuch: "50 Euro sind schnell weg", berichtet WDR 2 Reporterin Jenni von Massow. Für einen Ausflug in einen der großen Zoos im Westen ist diese Summe tatsächlich noch zu niedrig: Tagestickets für eine vierköpfigen Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder im Alter von 12 Jahren) bleiben nur in Dortmund und Wuppertal unter diesem Wert, in Münster, Köln und Duisburg wird die Marke überschritten. In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist der Ausflug mit 71 Euro am teuersten (siehe Grafik).