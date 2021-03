Schrumpelige Äpfel, Bananen mit schwarzen Stellen an der Schale: Viele Lebensmittel in Deutschland werden entsorgt, wenn sie nicht fehlerfrei sind. Das soll sich ändern. Bis 2030 soll die Menge der Lebensmittel, die im Abfall landen, halbiert werden, so die Pläne der Bundesregierung.

Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten

Rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland weggeworfen - jedes Jahr. Gut die Hälfte davon entfällt auf Privathaushalte. "Wir werden als Verbraucher verführt, immer etwas zu viel einzukaufen", sagt der Dokumentarfilmer Valentin Thurn ("Taste the Waste") im WDR 2 Interview. Hinzu komme: Vielen Verbrauchern sei der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Aufdruck "zu verbrauchen bis" nicht klar. Nur letzteres markiert den letzten Tag, an dem das - leicht verderbliche - Lebensmittel noch verzehrt werden darf.

Freiwilligkeit statt gesetzlicher Regeln

Thurn kritisiert die Pläne von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Bei Lebensmittelproduzenten und Einzelhandel werde versucht, die Ziele auf freiwilliger Basis anzusteuern, ohne gesetzliche Regelung. Länder im europäischen Ausland beschritten einen anderen Weg, so Thurn: In Frankreich ist es Supermärkten verboten, noch essbare Lebensmittel im Abfall zu entsorgen, in Italien genießen Unternehmen, die noch Essbares weitergeben oder spenden steuerliche Vorteile und Erleichterungen bei der Haftung. "Mit ein bisschen mehr politischem Willen kann man ganze Branchen bewegen", fordert Thurn.