Auch ARD Korrespondentin Andrea Beer berichtet von Chaos und Unsicherheit. Drei andere Lager in der Region sind bereits jetzt überfüllt.

Hilfe von der EU gefordert

Bosnien ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Doch die Gegend grenzt direkt an Kroatien und damit an die EU. Hilfsorganisationen fordern deshalb schnelle Hilfe aus Brüssel. "So schnell wie Frau von der Leyen Kroatien Hilfe zusagen konnte für das Erdbeben, muss sie das jetzt auch für die betroffenen Menschen hier tun", sagt Aktivistin Vivianne Rau. Es werde extrem viel Geld der EU in die Sicherung der EU-Außengrenze gesteckt, aber den Menschen werde nicht geholfen.