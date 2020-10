Was ist denn Ihr Wunsch?

Ich würde mir tatsächlich eine schnellere Digitalisierung wünschen. Das wird ja immer gesagt von der Politik. Aber im Moment kommt hier tatsächlich nichts an. Also wir haben jetzt zwar ein Programm bestellt, es dauert aber, bis hier alles installiert ist. Und wir brauchen mehr Leute. Wir haben jetzt vier Leute von der Bundeswehr. Das ist auch wirklich toll. Aber die bleiben zwei Wochen, dann sind sie endlich angelernt und dann wechseln sie. Wir brauchen wirklich Leute, die dauerhaft hier bleiben.

Wie groß ist Ihre Sorge?

Wir haben ja auch Infizierte am Telefon und wir hören, wie es denen geht. Und wenn man infiziert ist und Symptome hat, dann ist das echt nicht mehr lustig. Die Menschen haben eine ganz große Angst. Und die Angst habe ich auch. Ich gehe nicht auf Konzerte, ich verreise auch nicht. Aber es kann ja sein, wenn ich nächste Woche mit meinen Söhnen im kleinen Kreis Geburtstag feiere, dass einer von denen mir was nach Hause bringt. Und deshalb haben wir solche Sachen tatsächlich jetzt auch wieder gestrichen. Wir machen es wieder wie im Frühjahr. Und das wäre auch mein Wunsch an alle Menschen. Am Anfang haben wir das alle toll gemacht. Das hat ja was gebracht. Und wir müssen ehrlich sein: Das wird vermutlich die nächsten Monate so bleiben.

Das Interview führte Max von Malotki