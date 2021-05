Hallo Ü-Wagen: Carmen Thomas wird 75

Hallo Ü-Wagen 1988: Urin - ein ganz besonderer Saft

Urin als Reinigungsmittel, Urin als Färbsubstanz, Urin als Heilmittel. In dieser Ausgabe von "Hallo Ü-Wagen" diskutieren Carmen Thomas und ihre Gäste im Juli 1988 über die Bedeutung von Harnstoff in verschiedenen Kulturen und Zeitepochen. Was skuril klingt, gibt einen interessanten Einblick in die Geschichte. Denn Urin landete nicht immer ausschließlich in Keramiktoiletten.