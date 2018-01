So funktioniert das mit dem Neustart im Job

Sie stellt ihren Klienten grundlegende Fragen zu ihrem Beruf: Was will ich wirklich? Und zu ihren Fähigkeiten: Was steckt in mir? Sie unterstützt bei der Potenzialanalyse, erkundigt sich nach den Kollegen, den Chefs, dem Betriebsklima und Arbeitsumfeld - und hat herausgefunden, dass es "oft keinen großen Umschwung braucht, wenn man in seinem Beruf etwas ändern möchte. Meistens hilft es schon, an kleinen Stellschrauben zu drehen."

Was für Stellschrauben sind das? Wie findet man die eigenen Stärken heraus? Ist der Wechsel des Arbeitsplatzes wirklich die Lösung? Und wie kann man die Einstellung zum Job so ändern, dass er (wieder) Freude macht?

Darauf antwortet die Diplom-Psychologin Madeleine Leitner in den Sonntagsfragen.