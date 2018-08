Märchenhafter Westen

Deutsches Märchen- und Wesersagenmuseum

Das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum befindet sich in einer prachtvollen Jugendstil-Villa am Kurpark von Bad Oeynhausen. In der Dauerausstellung wird erläutert, wer Märchen und Sagen gesammelt bzw. geschrieben hat und worum es in diesen Geschichten geht. Die Ausstellungen richten sich eher an Erwachsene, deshalb gibt es im Museum auch Spiele und Quizbögen, um Kinder für Märchen zu begeistern.

Am Kurpark 3

32545 Bad Oeynhausen

Öffnungszeiten: sonntags 10–12 Uhr und 14–17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 2 Euro / Kinder 1 Euro