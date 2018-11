Audio: Gianrico Carofiglio - Kalter Sommer

WDR 2 Krimitipp | 17.10.2018 | Länge: 02:44 Min.

Bari, 1992. Der Sohn eines Mafiabosses wird entführt. Der Vater will Rache. Doch der Tatverdächtige stellt sich. Er will als Kronzeuge in den Zeugenschutz. Und auch bei den Carabinieri läuft so manches schief. Autor: Udo Feist. | audio