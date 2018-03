Audio: Sebastian Fitzek: "Das Wichtigste am Lesen ist, dass unsere Fantasie angeregt wird"

WDR 2 | 30.03.2018 | Länge: 06:26 Min.

Sebastian Fitzek gilt als König des deutschen Psychothillers. Auf WDR 2 beschrieb er, wie seine Bücher zustande kommen und was er am Lesen so wichtig findet: "Das Lesen ist für uns eine Möchlichkeit des Verreisens." | audio