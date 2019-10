Worum geht es?

Die Geschichte in "Ein anderer Takt" beginnt an einem Nachmittag im Juni 1957. Im ersten Moment scheint alles so wie immer zu sein - in Sutton, der kleinen Stadt im Nirgendwo der Südstaaten. Doch dann verlassen alle schwarzen Bewohner die Stadt und im Gepäck haben sie ihr gesamtes Hab und Gut.

Dymphna Willson ist fassungslos. Sie ist die weiße Protagonistin des Buches und auf einmal völlig aufgeschmissen, denn wer soll jetzt bitte die ganze Arbeit machen, wenn die schwarzen Bewohner nicht mehr da sind? Ein weißes Hausmädchen einstellen? Das kommt für Dymphna Willson nicht in Frage.

Die weißen Bewohner stehen plötzlich also vor der Aufgabe, ihre Arbeiten selbst auszuführen. Wäre das nicht eigentlich der richtige Moment, um das bisherige Verhalten noch einmal zu überdenken?