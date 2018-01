WDR 2 Krimitipp

Sarah Bailey - Die Namen der Toten

Von Oliver Steuck

Der Mord an einem Jugendlichen gibt Detective Richard Vega in Sarah Baileys Krimi "Die Namen der Toten" Rätsel auf. Seine Ermittlungen führen Vega zu einem früheren Fall, aber auch zu neuen Spuren und sogar in seine eigene Vergangenheit.