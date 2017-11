James Lee Burke - Flamingo

Sich verkleiden und Dinge tun, die man sonst eher lässt, nennt man Karneval. Ermitteln Polizisten getarnt und verdeckt, heißt das undercover. Ein heikler Job, auch für Dave Robicheaux. Er soll den Mafia-Boss Tony Cardo auffliegen lassen, der in New Orleans das Kokaingeschäft kontrolliert. Robicheaux gerät in große Schwierigkeiten - denn Cardo ist ihm sympathisch.

Was Männer verbindet

Robicheaux hat den gefährlichen Job überhaupt nur übernommen, um eine persönliche Krise zu überwinden. Monate zuvor war er bei einer Gefangenenüberführung niedergeschossen worden und hatte nur knapp überlebt. Danach litt er an Selbstzweifeln und Ängsten. Immerhin hat er nicht wieder getrunken. Robicheaux ist trockener Alkoholiker. Und da sein Ruf als Cop auch vorher schon ramponiert war, schien er für diesen Auftrag genau der richtige zu sein. Offiziell gilt er als suspendiert und mimt nun überzeugend den Überläufer. Er kommt rasch an Cardo heran. Beide haben ein Vietnam-Trauma. Sie können darüber reden. Sie verstehen sich. Und Dave erlebt mit, wie sich Cardo rührend um seinen Sohn kümmert, der im Rollstuhl sitzt.

Robicheaux zwischen allen Stühlen

Robicheaux beginnt zu taktieren, während sich in der packenden Story die Ereignisse überschlagen. Auf der einen Seite stehen knallharte Gangster, auf der anderen Polizisten, die ein übles, undurchsichtiges Spiel spielen. Robicheaux sitzt zwischen den Stühlen und sucht nach einer Lösung, mit der er leben kann. "Flamingo" ist bereits der achte Dave Robicheaux-Krimi, der im Pendragon-Verlag nun auf deutsch vorliegt. Das Flair von New Orleans und seinem Umland ist hautnah spürbar. Die mit vielen Zwischentönen gezeichneten Figuren wirken überaus lebendig. Am meisten von allen fasziniert Dave Robicheaux, der mit sich und der Welt auf Kriegsfuß steht, dabei so einiges abbekommt und sich aufrecht müht, ein ordentlicher Kerl zu sein.

Männerroman der Extra-Klasse

Das geht mitunter ans Eingemachte, ist bewegend, aber nie gefühlig. Robicheaux steht oft auf der Kippe und hat es mit gefährlichen Gestalten zu tun. Die Mafia ist schließlich kein Turnverein. "Flamingo" ist ein Männerroman im besten Sinne – mit sehr beeindruckende Frauenfiguren -, der spannend und sehr unterhaltsam fragt: Wie will Mann sein – wie kann Mann sein? Taff und nachdenklich zugleich und so fesselnd wie eins dieser großen Südstaaten-Epen. Ein Krimi-Vergnügen der Extra-Klasse.

James Lee Burke

Flamingo

(übersetzt von Oliver Huzly)

Pendragon Verlag

ISBN: 978-3865325907

18 Euro