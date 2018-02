Das Leben ist ein Fest

Max hat keine Lust mehr. Der Hochzeitsplaner will seinen Job an den Nagel hängen. Nun steht die für ihn die letzte Party an. Doch in "Das Leben ist ein Fest" geht alles schief, was schiefgehen kann. Eine witzig-charmante Gesellschaftskomödie, meint WDR 2 Kinokritikerin Andrea Burtz.