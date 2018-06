In Nachbars Garten

Botanischer Garten in Solingen

Den Botanischen Garten in Solingen gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Besonders interessant für Kinder ist das Alpinum. Dort entspringt der Bach, der sich durch die Anlage schlängelt und tief im Garten in den Teich mündet. Im Tropenhaus tauchen sie ab zu den leuchtend bunten, 20 cm großen Riesenregenbogenfischen aus Neuguinea. Außerdem spielt beim Sommerkonzert Nr. 1 ab 14 Uhr die Flori-Dixi-Jazzband.

Botanischer Garten Solingen

Vogelsang 2A

42653 Solingen

Tel: 0212 – 530 153

Uhrzeit: 8 - 20 Uhr

Eintritt: frei (um Spenden wird gebeten)

Hunde sind im Garten an der Leine erlaubt, in den Schauhäusern und am Spielplatz verboten.