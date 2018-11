Ab in den Herbstwald

Indian Summer im Westen

Die atemberaubende Laubfärbung, die vor allem in den riesigen Waldgebieten der USA oder Kanadas beeindruckt, gibt es natürlich auch in den Wäldern von NRW. Alleine deswegen lohnt sich momentan schon ein spontaner Besuch eines Waldes in der Nähe.

Buntes Siebengebirge

Siebengebirge im Herbst

Ob in der Eifel, dem Münsterland oder im Sauerland: Jeder Laubwald in NRW leuchtet zurzeit in den schönsten Farben des Herbstes. Weiße Birkenstämme mit knallig-gelben Blättern oder tiefrotes Laub auf dem Waldboden – so farbenroh sieht es beispielsweise gerade im Siebengebirge bei Bonn aus. Zahlreiche Wanderwege führen durch Waldgebiet oder bieten einen atemberaubenden Weitblick auf die herbstlichen Farben. Highlight ist natürlich der Aufstieg auf den Drachenfels, der einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge, den Rhein und die Region um Bonn bietet.