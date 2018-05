Zeitreise mit Rittern, Wikingern und Mammuts

Eiszeit-Safari mit Löwe, Mammut & Co.

Im Neanderthal-Museum in Mettmann sind die "Big Five" der Eiszeitsteppe zu Gast: Mammut, Höhlenlöwe, Wollnashorn, Auerochse und Höhlenbär. In den Safari-Lodges können die kleinen Besucher die Welt der Eiszeit entdecken, Fährtenlesen lernen, Geschichten am Lagerfeuer lauschen und die Archäologen in ihrem Labor besuchen. Für sie gibt es ein Safari-Action-Pack, für die großen Besucher einen Eiszeitreiseführer.

Neanderthal-Museum

Talstr. 300

40822 Mettmann

Tel: 0 21 04 – 97 97 0

Zeiten: Einlass 10-18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 11 Euro - Kinder 6,50 Euro - Kinder (4-5 Jahre) 5 Euro

Beim Online-Ticketkauf gibt es für Familien 20% Rabatt.