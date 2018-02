Voll abgefahren

Skiliftkarussell Winterberg

Die Piste Rauher Busch im Skiliftkarussell Winterberg

Winterberg ist ein Skigebiet der Superlative. Es erstreckt sich über sieben zusammenhängende Berge und hat fünf spezielle Rodellifte. Besonders gut geeignet für Familien sind die Hänge am Herrloh, am Bremberg, am Landallift und am Käppchen. Am Herrloh gibt es außerdem ein Kinderland: eine große, farbenfrohe Spielwiese mit "Zauberteppich", bunten Figuren, Tipizelt und unterschiedlichen Parcours.

Skiliftkarussell Winterberg

Remmeswiese

59955 Winterberg

Schneetelefon: 02981/820 801

Öffnungszeiten: sonntags 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Tagesticket: Erwachsene: 18 Euro - Kinder bis 15 Jahre: 14 Euro - Kinder bis 5 Jahre: kostenlos

Rodelverleih: 5 Euro

Parken: Kostenlose Parkplätze vorhanden