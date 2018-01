Hüpfen und Springen

Egal ob in Essen, Oberhausen, Köln, Düsseldorf, Aachen oder Münster: Die typischen Trampolin-Stationen finden Besucher der Hallen überall. Auf den Freiflächen sind dutzende Trampoline zu einem großen Springfeld zusammengefasst. Es gibt Trampoline, auf denen in Schaumstoffbecken gesprungen werden kann. Stuntbegeisterte können wie ein Sportstar einen Ball in einen Basketballkorb beförden und auch das Völkerballspiel (heißt hier Dodgeball) mit Trampolineinsatz ist in den meisten Hallen vorhanden. Bei manchen Attraktionen unterscheiden sich die Anbieter aber voneinander.