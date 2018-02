WDR 2 Familienausflug

Kleine Fluchten

Von Annika Krooß

Die Jecken im Westen sind in Hochform. Vor allem im Rheinland und in den anderen Karnevals-Hochburgen in NRW wimmelt es von kostümierten, feierlustigen Narren. Wem der Trubel zu viel wird, der hat gute Aussichten an anderen, ruhigeren Orten mindestens genauso vergnügliche Stunden zu verbringen.