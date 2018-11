Ein Sonntag im Museum

Papiermühle Alte Dombach

Nicht von Pappe: Die alte Papiermühle in Bergisch Gladbach ist Deutschlands größtes Papiermuseum. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es eine spezielle Führung für Familien. Kinder erfahren, wie die Papiermacher-Kinder Gertrud und Johann Berg in der Mühle wohnten und welche Arbeiten sie in der Mühle verrichten mussten. Im Anschluss kann sich jeder selbst als Papiermacher versuchen und ein Blatt Papier schöpfen.

Papiermühle Alte Dombach

Alte Dombach

51465 Bergisch Gladbach

Zeiten: sonntags 11-18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro – Kinder frei

www.industriemuseum.lvr.de