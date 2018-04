Auf zum Freudenfeuer

Letztes Osterfeuer am Handal in Tecklenburg

Das 31. Osterfeuer in Tecklenburg wird zugleich das letzte am Handal sein. Auf der Fläche am Waldfreibad wird im kommenden Jahr eine Kindertagesstätte eröffnet. Am Ostersonntag werden nach der Andacht in der Stadtkirche 100 Fackeln ausgeteilt und an der Osterkerze angezündet. Durch den Ort geht es zum Osterfeuer.