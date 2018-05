Wohin am Muttertag?

Damit die Mütter am Muttertag besonders gut abschalten können, die restliche Familie trotzdem auf ihre Kosten kommt, empfiehlt sich ein Besuch eines Schwimmbads mit angeschlossenem Wellness- und/oder SPA-Bereich. Hier lässt sich als Mutter wunderbar abschalten, während der Rest im Spaßbad die Rutschen herunterjagt.

Die größte Freude für gestresste Mütter ist es aber, vielleicht einfach einmal die Möglichkeit zu haben, am Muttertag etwas nur für sich zu tun - ohne Rücksicht auf andere. Während Mama also zuhause bleibt und endlich einmal wieder ein gutes Buch liest, in Ruhe mit einer Freundin telefoniert oder eine Serie schaut, zieht der Rest der Familie los, um Abenteuer zu erleben.

Burgen und Ritterfeste

Ritter- und Prinzessinen-Fans sind auf den Burgen in NRW richtig. Die Burg Satzvey in der Eifel bietet am Sonntag (13.05.2018) ein Ritterfest nur für Kinder - zum Beispiel mit mittelalterlicher Schnitzeljagd.

Auch auf Burg Altena im Sauerland oder Schloss Burg in Solingen gibt es Mittelalterfeste.