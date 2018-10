Kürbis und vorgruseln

Was wäre Halloween ohne gruselig geschnitzte Kürbislaterne? Viele Erlebnishöfe bieten am heutigen Sonntag (28.10.2018) Kürbisschnitzen an. Die Kürbisse können vor Ort gekauft und bearbeitet werden. Das geht heute unter anderem auf dem Bauernhof Gut Hixholz in Velbert oder dem Gut Clarenhof in Frechen. Der Hof Ligges in Kamen macht auch mit und serviert passend dazu Kürbiswaffeln und Kürbiskuchen, auf dem Gertrudenhof in Hürth gibt es Kürbisflammkuchen und der Krewelshof in Mechernich (Eifel) bietet Kürbispommes an. Auf diesem Hof gibt es die größte Kürbis-Ausstellung im Westen. Rund 100.000 Kürbisse wurden in zehn Figuren und Skulpturen verbaut. Auf die Besucher wartet beispielsweise ein riesengroßer Kürbis-Elvis mit Gitarre.

Das Grusellabyrinth NRW ist eine Mischung aus Grusel- und Fantasiewelt mit Stil

Auf Halloween einstimmen



Wer sich jetzt schon vorgruseln möchte, kommt im Grusellabyrinth NRW in Bottrop auf seine Kosten. Es gibt Attraktionen für Erwachsene, aber auch Dinge für die ganze Familie. Auch einige Freizeitparks bieten in diesen Tagen viel zu Halloween und Grusel an. Im Moviepark Bottrop sind beim "Halloween Horror Festival" Horror und Grauen eingezogen. Im Legoland Oberhausen gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich einen eigenen Halloween-Legostein herzustellen und das Wunderland Kalkar am Niederrhein bietet ebenfalls viele Attraktionen rund um das schaurige Kürbisfest. Familien sollten sich aber vorher auf jeden Fall informieren, für welches Alter die Attraktionen geeignet sind.

Halloweenfest in Monschau

Besonders familienfreundlich ist das Halloweenfest in der Altstadt in Monschau in der Eifel. Hier wird einiges geboten: Halloween-Basteln, Kinderschminken, eine Halloween-Kinderralley, ein Zauberer tritt auf oder Kinder können Marzipan modellieren. In der Kluterthöhle in Ennepetal gibt es heute mehrere Kinder-Halloweenführungen - für alle Kinder ab 8 Jahren. In der dunklen Höhle ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Die Führungen starten ab dem späten Mittag bis in den Nachmittag. Am besten ab Mittag bei der Höhle anrufen und fragen, ob noch Plätze frei sind.