Hallo Herbst

Schlossherbst am Niederrhein

Am Schloss Dyck in Jüchen zeigen mehr als 140 Aussteller Herbstblumen, Kürbisse, Zwiebelkuchen und Gartenaccessoires. Kinder können in der Kürbiswerkstatt basteln, Fahnen bedrucken, die rollende Waldschule besuchen oder auf dem Spielplatz toben.

Ort: Schloß Dyck, 41363 Jüchen

Uhrzeit: 10 - 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 13,50 Euro, Kinder 7-16 Jahre 1,50 Euro