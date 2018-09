Eisenbahnen am Tag des offenen Denkmals

Heute ist deutschlandweit Tag des offenen Denkmals. Deswegen kann man heute in Wesel am Niederrhein auf "Möppel" mitfahren - eine kleine Lokomotive aus der Nachkriegszeit, die wie ein Oldtimer-Auto mit einer Handkurbel gestartet werden muss. In Euskirchen steht ein Lokschuppen aus dem 19. Jahrhundert. In der riesigen Backsteinhalle stehen noch die drei historischen original Eisenbahnen, die damals zum Einsatz kamen. Zum Tag des offenen Denkmals gibt es noch weitere Angebote zum Thema Eisenbahnen - sie können bequem in der passenden App auf dem Smartphone entdeckt werden. Darin stehen dann alle weiteren Infos.