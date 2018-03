Ausflugstipps fürs Wochenende

Eissport in Essen, Neuss und Gelsenkirchen

Es ist vermutlich das letzte winterliche Wochenende und es besteht noch die Möglichkeit, Eislaufen zu gehen - unter freiem Himmel geht das bei "Essen on Ice". Das Freiluft-Event auf 1.000 Quadratmetern Eisfläche findet zum vorletzten Mal statt. Von Schlittschuhfahren über Rodeln und Eisstockschießen kann man alles ausprobieren. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene 4 Euro.

Wer nicht aus Essen kommt, kann aber auch noch in Gelsenkirchen im Sportpark oder in Neuss in der Eissporthalle Eislaufen. In Gelsenkirchen kostet der Eintritt für Kinder 3,90 Euro und für Erwachsene 5,80 Euro und in Neuss 2,70 Euro (Kinder) bzw. 4,80 Euro (Erwachsene).