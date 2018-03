Action unterm Dach

Indoor Skydiving, Bottrop

Abheben und das einmalige Gefühl des freien Fliegens am eigenen Körper spüren – das geht in der Indoor-Skydiving-Anlage in Bottrop. Der Windtunnel simuliert durch einen schnellen Luftstrom den freien Fall wie bei einem realen Fallschirmsprung aus mehreren Tausend Metern Höhe. Zwei Minuten dieses außergewöhnlichen Fluges kosten allerdings 49 Euro. Tipp: Im Vorfeld auf jeden Fall online einen konkreten Flugtermin buchen. Vor allem am Wochenende ist schon einiges ausgebucht.