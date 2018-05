Einer der letzten großen Dinos der Rockgeschichte wird 40. Und das ist WDR 2 "ein Tag U2" wert. Dabei spielt die Band sogar noch länger in der Originalbesetzung ohne Positionswechsel. Alles begann nämlich bereits 1976, als der 14-jährige Schlagzeuger Larry Mullen eine Notiz am schwarzen Brett seiner Schule in Dublin hinterließ.

Markante Gitarre, bedeutende Stimme

Er suchte gleichgesinnte Musiker zwecks Bandgründung und fand Mitstreiter, die sich zunächst als Feedback formierten, sich dann in The Hype umbenannten und seit 1978 als U2 Musikgeschichte schreiben. Nicht zuletzt, weil deren Sound so einzigartig und wegweisend ist, wofür allein schon das markante Gitarrenspiel von The Edge und Paul David Hewsons bedeutende Stimme sorgen. Nicht umsonst ist letzterer besser bekannt als Bono Vox - benannt durch Schulfreunde, die sich damit auf den lateinischen Namen eines Hörgeräteladens in Dublin ("Bona Vox", die gute Stimme) bezogen.

Stilistische Seitensprünge

Musikhistorisch wertvoll sind U2 aber vor allem auch durch ihre stilistischen Seitensprünge auf Albumlänge. "Rattle And Hum" orientierte sich 1988 an US-Blues und Gospel. Die Neunziger-Alben "Achtung Baby", "Zooropa" und "Pop" verarbeiteten dagegen eher elektronische Einflüsse, bedingt auch durch Aufenthalte der Iren in der damaligen Techno-Metropole Berlin.

Spektakuläre Auftritte

Zudem gehören ihre Auftritte zu den aufwendigsten und spektakulärsten der Showbranche. U2 arbeiteten mit hunderten von Bildschirmen, mit fliegenden Trabis, mit einer gigantischen Zitrone als Discokugel. Und ihre 360°-Tour war die erfolgreichste der Musikgeschichte. Auf der sorgten 7,2 Millionen Zuschauer weltweit für einen Ticket-Umsatz von 619 Millionen Euro.

Wieder so ein Rekord. Dabei ist die Geschichte von U2 noch längst nicht auserzählt.

WDR 2 widmet den ersten 40 Jahren den Pfingstmontag.