Theo's Tonartikultur: Von Rock bis zum Protestsong

Der Essener Musiker und Sänger Theo Hösel alis "Theo's Tonartikultur" lässt sich nicht leicht einordnen: Seine vom Klavier betonte Musik geht oft in Richtung Rock, dann in den Bereich Protestsong bis hin zu Kabarett-Anklängen. Das ist sicher die Folge seines vielseitigen musikalischen Werdegangs.

Er startete einst in einem Kinderchor. Später war er Mitglied in verschiedenen Rock-Coverbands. Seit 2013 konzentriert er sich nur noch auf seine eigene Musik. Die er sowohl im Studio als auch live mal solo und mal mit Band in Szene setzt.

Theo's Tonartikultur ist bereits vier Mal bei der WDR 2 Bandaktion angetreten. Am 22.07.2019 konnte er das Online-Voting klar für sich entscheiden.