"Pottgod" aus Essen fühlen sich ihrer Region verbunden

Fünf Fragen an Pottgod

Warum macht ihr Musik?

Um reich und berühmt zu werden. Nein im Ernst. Das Musikmachen wurde uns allen in die Wiege gelegt.

Welchen bekannten Song hättet ihr gerne geschrieben?

"Ace of Spades" - Motörhead

Was war bisher euer wichtigster Auftritt?

Im Luxor in Köln als Vorband für "Phil Campbell and the Bastard Sons".

Was müsst ihr im Leben unbedingt noch machen?

Einmal auf dem Wacken Open Air spielen.

Was sollen alle in zehn Jahren über euch schreiben?

Wir haben es ja damals schon geahnt. Willkommen in der "Rock'n Roll Hall of Fame".