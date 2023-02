"Klangbalsam" aus Sendenhorst & Köln will das Herz erreichen

"Klangbalsam" nennt sich ein neues Duo, das über 150 Kilometer Distanz in NRW lebt. Vincenzo Piperis wohnt in Köln, Katharina Elberg in Sendenhorst. Gefunden haben sich die beiden im Mai 2022 auf einem Musikerforum im Netz. Inzwischen sind sie nicht nur musikalisch sondern auch privat ein Paar.

Beide sind schon lange in der Musik aktiv. Sie bringt Chor- und Gesangserfahrung sowie ein Musikstudium mit. Er hat in diversen Kölner Bands gespielt und auch Kindermusik produziert. Gemeinsam wollen sie Musik ohne Stilvorgabe machen, die "das Herz berührt". 8 Songs haben sie inzwischen fertig.

Fünf Fragen an Klangbalsam

Warum macht ihr Musik?

Die Musik war für uns beide bereits bevor wir uns kennenlernten eine Art Therapie. In unseren Titeln haben wir unsere Erlebnisse verarbeitet. Wie lieben Musik und die Möglichkeit sich darüber auszudrücken.

Welchen bekannten Song hättet ihr gerne geschrieben?

Vincenzo hätte gerne den Titel "Here I Go Again" von Whitesnake geschrieben.

Katharina hätte gerne "Bohemian Rhapsody" von Queen geschrieben.

Was war bisher euer wichtigster Auftritt?

Unser bisher wichtigster Auftritt war unser erster gemeinsamer Auftritt. Da haben wir gemerkt, dass wir auch auf der Bühne zusammen sehr gut harmonieren.

Was müsst ihr im Leben unbedingt noch machen?

Da wir beide zur Zeit 150 km voneinander entfernt leben, ist es unser Ziel zeitnah zusammen zu ziehen.

Was sollen alle in zehn Jahren über euch schreiben?

Geiles Paar, geile Musik. Die "Bonny und Clyde" der Musik. Spaß bei Seite, wir freuen uns wenn wir musikalisch wahr- und ernstgenommen wurden.