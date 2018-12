Jimi Hendrix - Electric Ladyland

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Neu-Überspielung des originalen Albums ist der schwächste Teil der Jubiläumsausgabe. Der Mix, an dem Hendrix persönlich beteiligt war, hatte immer einen sehr eigenwilligen Sixties-Sound. Daran ändert auch das neue Remastering nichts. Ein Unterschied zu früheren Ausgaben ist kaum bemerkbar. Der originale Stereomix gilt offenbar bei den Nachlassverwaltern als heilig und unberührbar. Was sehr schade ist.

Denn was alles in den Aufnahmen steckt, zeigt der wirklich neue Surround-Mix, der auf der BluRay zu finden ist. Hendrix' Toningenieur Eddie Kramer hat diesen von den Mehrspurbänden angefertigt in dem Wissen, dass Hendrix selber an 3-D-Sound interessiert war. Schon 1968 hatten beide im Studio mit ungewöhnlichen Stereo-Effekten experimentiert. In Surround kann man nun erstmals hören, wie viele Gitarren z.B. in "All along the Watchtower" eingesetzt wurden. Die BluRay ist somit das Highlight. Sie enthält zudem eine erweiterte Dokumentation von 1997, in der das musikalische Umfeld von Hendrix viele erstaunliche Details zur Entstehung des Albums liefert.