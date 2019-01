Pop-Zentren im Westen: Köln

Zu Beginn der 90iger war Köln ein Hotspot der deutschen Elektro-Szene. Nachdem sich die Musikmesse Popkomm, der Musiksender Viva und einige Plattenlabels Ende der 90iger und Mitte der 2000er nach Berlin verabschiedet hatten, fiel Köln aber in ein kreatives Loch und verlor an Ansehen. Erst seit ein paar Jahren berappelt sich die Musikszene und bringt seitdem Bands und Künstler hervor, die auch international bekannt und erfolgreich sind.

BAP jahrelang die bekannteste Kölner Band

Bei dem Begriff Pop- und Rockmusik aus Köln wurde Jahrzehnte lang nur ein Name genannt: BAP. Die Band um Frontmann Wolfgang Niedecken sorgte mit ihrer kölschen Mundart und den politischen Texten landesweit für Aufmerksamkeit. Daneben waren noch die Bläck Fööss und die Höhner jedem durch die Verbindung zum Kölner Karneval bekannt. Wer es etwas alternativer mochte, hörte Klee und die Erdmöbel oder tanzte zu dem minimalistischen "Sound of Cologne" durch die Clubs. Aber das war es dann auch schon mit den Superlativen, für viele Bands blieb es bei lokaler Bekanntheit.

Neue Bands schärfen das Pop-Profil von Köln

Köln hat in den vergangenen Jahren, was den heimischen Export an guten jungen Bands angeht, aufgeholt. Und das sowohl im Pop, Rock, HipHop oder Elektro-Bereich. Neben der ehemaligen Straßenband AnnenMayKantereit, die gerade ihr zweites Album Schlagschatten erfolgreich auf Platz 2 in den deutschen Albumcharts platzieren konnten, tummeln sich im Popzentrum von Köln noch etliche andere frische Bands und Künstler, die Köln den Ruf als Popstadt zurückerobern wollen.

Ein Beispiel sind die Musiker von Woman, die für ihren retro-Soul-Sound gefeiert werden. Anderes Beispiel kommt von der Gruppe Golf, die fest verankert im Kölner Pop-Band-Klüngel sind oder der Multiinstrumentalist Roosevelt, der mit seiner Elektro-Soul-Definition von Popmusik international ausverkaufte Konzerte spielt.

Für jedes Konzert den richtigen Ort

Die heimische Musikszene boomt, Festivals wie die c/o Pop oder das Summerjam Festival holen Fans aus ganz Deutschland zum Entdecken neuer Musik in die Domstadt. Zudem ist Köln als Konzert-Standort nach wie vor sehr beliebt. Neben der größten Halle in Köln, der Arena, gibt es mit dem Palladium und dem E-Werk noch zwei weitere, größere Veranstaltungshallen. Wer es kuscheliger und zentrumsnäher mag, schaut sich seinen Künstler im beliebten Gloria-Theater in der Innenstadt an oder begibt sich ins neue In-Viertel Ehrenfeld, um dort im Club Bahnhof Ehrenfeld zu feiern.