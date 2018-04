Wincent Weiss - An Wunder

So langsam muss sich Wincent Weiss mit dem Gedanken anfreunden, dass er ganz oben im deutschen Musikbusiness angekommen ist. Sein Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" ist seit einem Jahr draußen und wurde rund 150.000 Mal verkauft. Letztes Jahr gewann er bei den "MTV European Music Awards" den Preis als "Bester Deutscher Künstler". In diesem Jahr folgte dann sein erster Echo in der Kategorie "Newcomer National".

Ob Newcomer oder etablierter Künstler, die Karriere von Wincent Weiss läuft gerade mehr als gut. Da kommt die neue Single "An Wunder" zum richtigen Zeitpunkt. In dem optimistischen Song geht es um eine Beziehung in der Krise, bei der immer noch ein kleiner Funken Hoffnung und der Glaube an Wunder mitschwingt. Dass Hoffnungen und Wunder auch wahr werden können, hat Wincent in den letzten Jahren selbst erfahren dürfen. Denn lange war nicht klar, ob er den Traum, Musiker zu werden, wirklich leben kann.

Nach dem Abitur zog er aus dem beschaulichen Norden nach München und arbeitete in Bars und Klamottenläden. Mit dem Umzug nach Berlin nahm dann auch die Arbeit an seinem ersten Album immer mehr Form an. Und doch sollte es noch ein paar Jahre dauern, bis mit "Irgendwas gegen die Stille" seine Songs einem breiten Publikum zugänglich wurden.

Und genau dieses Publikum wird ihn auch auf seiner Tour, die ab Anfang Mai einmal quer durch Deutschland gehen wird, kräftig unterstützen. Dabei wird er unter anderem am 12. Juli auf dem Bonner Kunstrasen zu sehen sein, präsentiert von WDR2.