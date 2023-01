Picture This - Get On My Love

2015 findet sich Picture This nach einem Facebook-Video des Leadsängers Ryan Hennessy als Band zusammen. Ein Jahr später veröffentlichen sie ihre erste Nummer-1-EP, ein weiteres Jahr später das erste Nummer-1-Album.

Im Mai 2020 erscheint das vierte Album "Life in Colour", bevor es dann aber erstmal wieder still um die Band wird. "Get On My Love" ist nun die erste neue Musik. Ein Song über die schöne Momente im Leben, gute Gesellschaft und das Zusammensein.

Entstanden ist "Get On My Love" nach einer durchzechten Partynacht in Schweden. Scherzhaft heißt es von der Band, dass man, "wenn man genau hinhört, fast den Kater hören kann".

Im April geht es für Picture This auf Tour durch ganz Europa inklusive drei Konzertstopps in Deutschland. Einer davon am 19.04.2023 in Köln.