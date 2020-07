Album in drei Akten

Auf "Unfollow the Rules" merkt man diese Einflüsse, die seinen letzten Alben eine überschwängliche, barocke Note verliehen, nur noch in der Struktur des Albums: Es ist unterteilt in drei Akte. Der erste handelt von seiner Heimkehr nach Kalifornien, der zweite ist bunt und verdreht, Wainwright selbst sagt, als hätte der Zuhörer LSD genommen – genauso wie es die Musiker im Laurel Canyon in den 70ern taten. Im dritten Akt wird es erst düster mit der Kritik am Trump-Amerika in "Devils and Angels (Hatred)" und am Ende leise hoffnungsvoll: In "Alone Time" singt er, dass alles gut wird, wenn er sich doch nur ein bisschen Zeit für sich gönnen dürfte. Das hat er getan und sein vielleicht schönstes Album geschrieben.