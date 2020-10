Geist mit Charme

Umso erfreulicher, dass man nun auf dem neunten Studioalbum "10 Songs" unerwartet wieder Momente einfängt, die nur mit der Vergangenheit um die Jahrtausendwende und so wunderbar berührenden Liedern wie "Why Does It Always Rain On Me?", "Driftwood", "Sing" oder "Side" verbunden schienen. Allein schon die Vorab-Single "A Ghost". Mit Tempo und Charme verfängt sich die Nummer direkt in den Gehörgängen. Das Songwriting ist transparenter, längst nicht so umständlich wie für die letzten, vergleichsweise unkreativen Veröffentlichungen.

Magie der Melodien

Oder der Opener "Waving At The Window". Mit einer unwiderstehlichen Pianomelodie, die man früher eher Coldplay zugetraut hätte. Fast alle der zehn neuen Songs von Travis (darunter "The Only Thing" mit Duettpartnerin Susanna Hoffs /The Bangles) sind sanft, zart, beruhigend, wehmütig, sentimental, sehnsüchtig und endlich wieder bewegend. Das aufgewühlte, schroffe "Valentine" ist da eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die Magie der Melodien, die auf dem langen Weg der Schotten zuletzt verloren schien, ist plötzlich wieder da. "Ich persönlich", sagt Fran Healy, "ziehe zehn Songs eines Schreibers einem Song von zehn Schreibern vor". Und wir einige dieser "10 Songs" denen aus den letzten Jahren.