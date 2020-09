Vom Songwriter zum Pop-Künstler

Dabei spielt die Akustikgitarre auf seinem Debüt zunehmend eine untergeordnete Rolle. Gregory hat fünf Jahre an dem Album gearbeitet. In der Zeit hat er sich musikalisch und persönlich weiterentwickelt. Schüchterne Singer-Songwriter Tracks wie "Run To You" sind jetzt vorbei. Selbst die Balladen "By Your Side" und "What Love Is" sind fordernd und kraftvoll, haben mehr Drive und überzeugen mit vollerem Sound.

Starke Beats statt belangloser Pop

Im Song "Grow Up" experimentiert Gregory mit einem Gitarrenfilter, der sich wie ein dezenter Dudelsack-Klangteppich durch den Song zieht. Er probiert mehr aus, geht musikalisch neue Wege. Auf die selbstbewusste Uptempo-Nummer "Rather Be You" ist der junge Brite besonders stolz: "It was the point in my writing process where I really knew, what the Tom Gregory sound was".

Collabo-Track mit VIZE

Mit "Never Let Me Down" hat der Singer-Songwriter gezeigt, dass er auch in der Dance-Szene zuhause ist. Es ist das einzige Feature auf seinem Debüt mit dem Berliner DJ & Produzenten Duo VIZE. Die erfolgreiche Dance-Pop Single haben die Künstler über das gemeinsame Label veröffentlicht, das Hamburger Plattenlabel "Kontor Records" für Dance- und House Musik.

Neben Künstlern wie Scooter, R.I.O., DJ Antoine, Gestört aber Geil und Lost Frequencies fällt Gregory musikalisch aus der Reihe. Er sieht es als Chance und schreibt schon jetzt an seinem zweiten Album.